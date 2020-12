Enpa, solidarietà a Flavio Insinna contro la caccia

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'Ente Nazionale Protezione Animali in un comunicato "esprime pieno sostegno e solidarietà al celebre conduttore televisivo Flavio Insinna per essersi espresso nella sua popolare trasmissione contro la caccia e dunque per essere stato pesantemente attaccato dal mondo venatorio. Un pensiero, tra l'altro, condiviso dalla maggior parte degli italiani già da molto tempo, come rilevato dall'Eurispes nel rapporto Italia 2016 con il 68,5% contrario all'attività venatoria". (ANSA).