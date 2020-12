Manta di 400 kg ritrovata in Cala Palermo, esemplare raro

La manta ritrovata ieri sera nel porticciolo palermitano, del peso di circa 400 kg e lunga 378 centimetri (larga 330 cm), è stata portata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, a Palermo, per i prelievi funzionali all'identificazione della specie in attesa di una necroscopia completa. I dati biometrici saranno inseriti nella banca dati internazionale sugli elasmobranchi (Medlem).



"Se qualcuno avesse segnalato la presenza della manta ancora in vita - ha detto Salvatore Seminara, commissario straordinario dell'Izs Sicilia - avremmo provato a spingerla a largo e probabilmente non sarebbe rimasta ferita. Vista l'importanza e la rarità di questo esemplare nel Mediterraneo - continua Seminara - si sta ipotizzando di poterla tassidermizzare o di metterla in una teca con un liquido per la conservazione e di utilizzarla a scopo didattico-divulgativo". (ANSA).