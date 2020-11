Covid: Lav, l'Italia chiuda gli allevamenti di visoni

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Dopo la decisione di ieri del governo della Danimarca di abbattere tutti i visoni degli allevamenti del paese, a causa della diffusione fra gli animali del coronavirus Sars-CoV-2 portato dall'uomo, l'associazione animalista Lav (Lega antivivisezione) lancia un appello al governo italiano perché chiuda tutti gli allevamernti di animali da pelliccia in Italia.



"Ancora una volta - si legge in un comunicato - dalla Danimarca giungono notizie raccapriccianti sulla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 introdotto dall'uomo (operatori infetti) negli allevamenti intensivi dei visoni, animali particolarmente sensibili a questa infezione, e dove il virus ha così potuto replicarsi, subendo importanti mutazioni".



"Giovedì 4 novembre - prosegue la nota -, la prima ministra danese Mette Frederiksen ha annunciato la decisione del governo di procedere all'abbattimento in urgenza di tutta la popolazione di visoni nel paese (la Danimarca è il secondo paese al mondo, dopo la Cina, produttore di pellicce di visone, con 1.139 allevamenti e oltre 17 milioni di animali)". "Frederiksen - spiega ancora la Lav - ha dichiarato che il coronavirus isolato nei visoni, e che è lo stesso che si è diffuso in un'ampia parte della popolazione nello Jutland settentrionale (denominato Cluster-5), mostra una ridotta sensibilità agli anticorpi, e pertanto c'è già un concreto rischio di rendere inefficace lo sviluppo dell'attuale vaccino".



"Ci appelliamo per l'ennesima volta al Governo italiano - conclude la nota - al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro della Salute Roberto Speranza e anche agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico affinché decidano finalmente di vietare definitivamente in Italia l'allevamento di visoni e di animali per la produzione di pellicce". (ANSA).