Covid: Barelli, giovani senza sport più liberi di contagiare

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Le piscine hanno attenzioni particolari, con un numero di utenti fisso che consente di mantenere le distanze. Tenere fuori i giovani dalle palestre e dalle piscine funziona ma solo con il lockdown totale, cosa che noi non ci auguriamo. Altrimenti, toglierli dalle piscine e dalle palestre significa lasciarli liberi di andare in giro e facilitare i contagi". Lo dice il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, intervenendo a Rai News 24. "Chi sbaglia deve chiudere, ma chi rispetta le norme è giusto che resti aperto", aggiunge il numero uno della Fin rispondendo in merito al dibattito sulla chiusura o meno degli impianti sportivi per le attività amatoriali, come palestre o piscine. In queste ore si stanno intensificando i controlli del Nas nelle strutture, affinché le regole vengano rispettate da tutti. In mattinata è andata in scena anche una riunione tra diversi organismi sportivi e il ministero dello Sport per fare il punto sui prossimi provvedimenti attesi nella giornata di venerdì come anticipato dal ministro Vincenzo Spadafora: "Abbiamo parlato con il ministero dello Sport - conferma Barelli - anche dell'attività giovanile in genere, che potrebbe essere colpita da un provvedimento. Ma siamo ottimisti, va praticata in sicurezza e le piscine della Fin seguono protocolli molto chiari e molto rigidi. Daremo i chiarimenti al ministero dello Sport e cercheremo di chiarire che il fenomeno del contagio non è in acqua". A tal proposito, Barelli fa riferimento al contagio da Covid-19 della campionessa Federica Pellegrini: "Federica Pellegrini sta bene e non vede l'ora di uscire di casa. Ma anche qui, tengo a precisare che il virus non lo ha preso in piscina.



Federica ha tante attività fuori da quella agonistica e potrebbe averlo preso lì", conclude Barelli. (ANSA).