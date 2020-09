Coronavirus: studio Sissa elabora potenziali scenari Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 04 SET - Non basta conoscere il numero di casi positivi al Covid-19, ma serve elaborare dei modelli statistici ed epidemiologici per razionalizzare le risorse a disposizione. Questo è lo scopo di uno studio riguardante il Friuli Venezia Giulia presentato oggi a Esof da Guido Sanguinetti, professore ordinario di Fisica Applicata alla Sissa, i cui risultati saranno esposti entro la fine dell'anno.



"Si possono immaginare degli scenari partendo dal buon senso e fare simulazione, ma la cosa migliore è basarsi sui dati", ha spiegato Sanguinetti.



Grazie alla collaborazione con la società Swg e l'università di Trieste, a un campione della popolazione regionale è stato somministrato un questionario riguardante le proprie abitudini sociali, come il numero di persone frequentate per più di un quarto d'ora in una giornata tipo.



Così sarà possibile identificare le fasce d'età e le professioni che fungono da centri della rete sociale e quindi che, una volta infettate, potrebbero diffondere più facilmente il contagio, per indirizzare verso di loro le risorse necessarie in termini di tamponi e prevenzione.



"Alla fine sono convinto che i risultati ricapitoleranno quanto ci dice il buon senso - ha affermato Sanguinetti - però potersi basare sui dati ha un maggior valore e grado di certezza".



