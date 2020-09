Sette aquile del Bonelli liberate in Parco nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 03 SET - Sette aquile del Bonelli sono state liberate nei cieli del Parco Tepilora, tra Bitti, Posada, Lodé e Torpé, nel centro Sardegna.



La voliera che ha ospitato gli esemplari, quattro femmine e tre maschi, giunti nell'isola lo scorso 4 agosto, è stata aperta all'alba dal personale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) insieme a quello dell'Agenzia regionale Forestas.



Le aquile sono uscite spontaneamente, controllate a vista dagli operatori, a spiccare per prime il volo intorno alle 6.30 sono state Arroyto e Arcantzeru. Circa un'ora dopo hanno abbandonato la voliera anche Sadonna e Minnena e poco prima delle 10 hanno spiccato il volo anche i due maschi adulti Mantzena e Dure. Solo a mezzogiorno li ha seguiti Zoseppe, ultimo rimasto in voliera.



"I prossimi giorni saranno cruciali per le giovani aquile appena liberate - spiega Fernando Spina, responsabile area Avifauna Migratrice dell'Ispra - dovranno adattarsi alla nuova libertà ed acquisire le capacità di caccia e orientamento, indispensabili alla loro vita futura. In questa delicata fase, il personale, costantemente presente nell'area di rilascio, continuerà a fornire loro il cibo su posatoi appositamente realizzati all'esterno della voliera e monitorati attraverso sistemi di videosorveglianza che controllerà costantemente i loro spostamenti e lo stato di salute".



I trasmettitori satellitari, di cui sono dotati tutti gli esemplari, permetteranno anche di rilevare situazioni anomale o di rischio. "Sarà così possibile intervenire tempestivamente, con la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della regione Sardegna" ha assicurato il dirigente dell'Ispra. (ANSA).