Coronavirus: Algeria, 450 casi in 24 ore

(ANSA) - TUNISI, 16 AGO - Prosegue il leggero calo nella crescita dei contagi giornalieri per l'Algeria, che registra altri 450 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 38.583 contagiati dall'inizio del diffondersi dell'epidemia.



Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Algeri in un comunicato della Commissione speciale per il monitoraggio della diffusione della malattia, precisando che i decessi sono saliti a 1370. 40 i pazienti in rianimazione.



Frattanto, si segnala la riapertura progressiva, a determinate condizioni, nel rispetto del protocollo sanitario, di numerosi luoghi pubblici, come spiagge, alberghi, ristoranti, moschee. Alleggerito anche il coprifuoco notturno e eliminato il divieto di circolazione tra 29 wilayas del Paese. Restano chiusi i confini. (ANSA).