Coronavirus: Tokyo, 309 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - TOKYO, 04 AGO - Torna a salire il numero dei contagi di coronavirus a Tokyo dopo il ridimensionamento negli ultimi due giorni. Nella giornata di martedì la capitale ha fatto segnare 309 nuove positività, a fronte di un aumento dei tamponi - che porta il totale delle infezioni a superare di poco quota 14mila, oltre un terzo della somma complessiva nazionale.



Il governo metropolitano ha alzato il livello di allerta sulla pandemia al massimo valore su una scala di 4, a significare 'virus in rapida diffusione', e la governatrice Yuriko Koike non ha escluso l'entrata in vigore dello stato di emergenza. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, tuttavia, ha detto che il governo non intende scoraggiare la popolazione a recarsi in viaggio durante il periodo delle vacanze tradizionali di metà agosto che coincide con le festività 'Obon', la commemorazione delle anime degli antenati, durante il quale gli spostamenti in treno e in macchina nel Paese sono frenetici.



Le dichiarazioni di Suga sono in contrasto anche con l'opinione del ministro incaricato per l'emergenza sanitaria, Yasutoshi Nishimura, che ha invece esortato le persone a usare cautela nelle visite ai propri familiari durante le vacanze per contenere il rischio di una diffusione del virus, in particolar modo verso la popolazione più anziana. (ANSA).