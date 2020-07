Identificato orso monte Peller, è una femmina

L'unità di ricerca di genetica e conservazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Trento) ha identificato l'orso che ha attaccato due persone sul Monte Peller lo scorso 22 giugno. Si tratta di un esemplare femmina di 14 anni, denominato Jj4. L'identificazione, ha detto l'assessore Giulia Zanotelli, è stata eseguita grazie alle tracce di Dna trovate sull'abbigliamento delle persone aggredite. Non è ancora stato possibile accertare se l'animale è accompagnato o meno da cuccioli. Iniziate le operazioni di cattura per l'abbattimento come prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti.