In Australia Koala perdono habitat, estinzione entro il 2050

(ANSA) - SYDNEY, 01 LUG - I koala, gli amati animali simbolo dell'Australia, si estingueranno prima del 2050 nelle regioni sud-orientali del continente, nel New South Wales, se non vi saranno interventi urgenti del governo per prevenire ulteriori perdite dei loro habitat. A lanciare l'allarme, dopo una ricerca di un anno, è un'inchiesta del parlamento: sono obsolete e inaffidabili le stime del governo, secondo cui la popolazione di koala nello stato arriva a 36 mila individui.



Il rapporto della commissione di più partiti guidata dalla verde Cate Faehrmann, avverte che la distruzione degli habitat causata dal disboscamento e dallo sviluppo urbano rimane la più grande minaccia alla sopravvivenza dei koala. La perdita è stata aggravata dai catastrofici incendi boschivi della scorsa estate, che hanno devastato le foreste che ospitano le loro colonie. In alcune aree, fino all'81% dell'habitat è rimasto incenerito, mentre il cambiamento climatico sta esacerbando le minacce alla specie come la siccità.



"Questo rapporto deve segnare una svolta per i koala e per la protezione dei loro habitat - ha dichiarato Faehrmann - La nostra ricerca ha stabilito che la perdita e la frammentazione dell'habitat rappresentano la più grande minaccia per la specie.



Le strategie e le politiche in atto sono insufficienti e restano inefficaci, non riescono a garantire che siano protette aree adeguate per le diverse popolazioni".



La commissione parlamentare ha formulato 42 raccomandazioni, tra cui l'urgente priorità da parte del governo alla protezione dei corridoi tra i vicini habitat, migliori metodi di monitoraggio, maggiori finanziamenti per i gruppi ambientalisti e animalisti, un bando al disboscamento nelle foreste di vecchia crescita e maggiori incentivi agli agricoltori che proteggono il territorio piuttosto che disboscarlo. "E' indispensabile che vi sia un aumento significativo degli habitat protetti da deforestazione, miniere, e sviluppo urbano", ha affermato Faehrmann. (ANSA).