Allevamenti: Italia 17/a in Ue per animali in gabbia

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - EMBED START Image {id: "editor_0"} Lav, allevamenti maiali per Prosciutto di Parma. Roma, 27 marzo 2018. ANSA/LAV EMBED END Image {id: "editor_0"} L'Italia è al 17/o posto nella classifica europea per la quantità di animali allevati in gabbia, con oltre 45 milioni su un totale europeo di più di 300 milioni. Lo rende noto la Coalizione italiana End the Cage Age che invita i cittadini a twittare ai ministri competenti,della Salute Speranza e delle Politiche Agricole Bellanova, perchè si impegnino ad avviare la transizione a sistemi senza gabbie sia in Italia che nell'Unione Europea. Il ministro Speranza ha già dichiarato la propria disponibilità ad aprire un dialogo sulla transizione a sistemi senza gabbia per le scrofe, mentre finora, riferisce la Coalizione, nessun segnale di apertura al dialogo è stato ricevuto dalle associazioni da parte della ministra Bellanova.



"Galline, scrofe, conigli, quaglie, anatre e oche nell'Ue sono allevati, per la maggior parte, in gabbie che limitano molto seriamente la loro possibilità di muoversi, costringendoli a una vita misera e piena di sofferenze" rileva la coalizione - costituita da Animal Equality, Animalisti italiani, Ciwf, Enpa, Humane Society International Italia, Lav, Legambiente, Lega Nazionale del Cane e Oipa - ricordando che l'anno scorso nella campagna di comunicazione "End the Cage Age" più di un milione di persone in Europa ha firmato la richiesta di mettere fine all'era delle gabbie in Ue. In Italia, le firme raccolte e autenticate dal ministero dell'Interno sono oltre 90.000.



(ANSA).