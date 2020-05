Fiumi e acque interne, patrimonio biodiversità d'Italia

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' "un ecosistema prezioso e fragile quello delle acque interne italiane; ricchissimo di biodiversità, con 53 specie autoctone, di cui almeno 23 endemiche o sub-endemiche, cioè tipiche del territorio, il nostro Paese rappresenta un'area di particolare valore per la biodiversità ittica". Si tratta però di un patrimonio a rischio di sparire velocemente - spiega Legambiente - messo in pericolo da pesca illegale, inquinamento, cambiamenti climatici, alterazioni dell'habitat e introduzione di specie aliene nell'habitat.



La biodiversità ittica - viene osservato - è "costantemente minacciata. La qualità delle acque interne, infatti, è stata valutata positivamente solo nel 40% dei casi in Europa e in Italia". Tra le specie maggiormente minacciate, la trota mediterranea (salmo cettii), estinta in molti fiumi italiani e sostituita dall'alloctona trota atlantica (salmo trutta) o dai suoi ibridi. Si occupa di questo il nuovo progetto europeo Life streams, il progetto europeo per la conservazione della trota mediterranea.(ANSA).