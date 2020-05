Costa, lotta a bracconaggio deve andare in Cdm

"Nel Collegato ambientale alla legge di stabilità dell'anno scorso abbiamo messo una norma sull'inasprimento della pena per i bracconieri. E' pronta per il Consiglio dei ministri, ma se non c'è accordo", il principio sarà "inserito in un'altra norma di tutela penale specifica contro i bracconieri". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - in una diretta Fb con la Lipu -, rilevando che "in Cdm la voglio proporre in un modo o nell'altro".



Il ministro ha aggiunto di aver incaricato "i carabinieri forestali di fare controlli, e stanno facendo campagne di presidio contro il bracconaggio". "Possono essere contattati dai cittadini, come sentinelle dell'ambiente - ha detto ancora Costa -, per segnalare situazioni che i carabinieri possono far emergere, così dando soddisfazione al senso di giustizia dei cittadini". (ANSA).