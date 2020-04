Coronavirus: Riccardi, in Fase 2 dovremo convivere con virus

(ANSA) - PALMANOVA, 26 APR - "I cittadini del Friuli Venezia Giulia in questo periodo di emergenza hanno dimostrato grande senso civico. Adesso dobbiamo proseguire con lo stesso comportamento, affinché nella prossima Fase 2 vengano osservate con uguale attenzione le nuove disposizioni che regoleranno la nostra quotidianità. Non dobbiamo infatti pensare che il contagio sia sconfitto: ci aspetta il necessario ritorno verso una vita normale, ma questa deve essere consapevole di una convivenza con un virus che continua ad esserci fino a quando la scienza non avrà trovato il modo per sconfiggerlo definitivamente". Lo ha detto oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine del Comitato operativo con il dipartimento nazionale della Protezione civile. (ANSA).