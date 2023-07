(ANSA) - MILANO, 10 LUG - A2A, in partnership con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) ha avviato un percorso accademico per indagare il rapporto tra natura e benessere umano nella sua sintesi più essenziale: l'alimentazione e ha organizzato un ciclo di tre incontri dedicati ad Acqua, Energia e Ambiente.



Il primo talk dal titolo "Non c'è vita senza acqua" ha preso il via oggi è ha sottolineato come sia !necessaria l'azione congiunta di cittadini, aziende e istituzioni, uniti in un impegno comune" per promuovere buone pratiche per il corretto utilizzo, la riduzione delle perdite, il recupero, il riuso e il miglioramento dei servizi dedicati ai cittadini.



"Il climate change sta impattando fortemente sulla risorsa idrica e l'Italia è tra i Paesi europei che ne sta subendo maggiormente le conseguenze. Come secondo operatore in Italia nella generazione idroelettrica e fra i principali player del ciclo idrico integrato, siamo consapevoli dell'importanza del nostro ruolo e delle responsabilità che ne derivano" ha commentato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A.



(ANSA).