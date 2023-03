(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "L'Italia è un Paese molto ricco di acqua. Ne ha più dei suoi vicini Spagna e Grecia", e il sud è addirittura in surplus. Ad affermarlo a Repubblica il vicepresidente dell'Associazione internazionale degli idrogeologi e professore alla Sapienza Marco Petitta, 'leggendo' la mappa delle falde sotterranee. In Italia, spiega, "i prelievi arrivano a 18 miliardi di metri cubi all'anno: 11,5 per l'agricoltura, 2,5 per l'acqua potabile, 3,7 per l'industria e 0,3 per il settore zootecnico. Le piogge si aggirano sui 300 miliardi. Di questi, fra 50 e 70 miliardi di metri cubi finiscono nelle falde sotterranee, ricaricandole. È l'equivalente del Lago di Garda. Le falde sotterranee coprono l'84% dei consumi di acqua potabile in Italia. Dal punto di vista geologico, il nostro è un Paese ricco di rilievi di natura calcarea, che presentano parecchie fratture e si trasformano facilmente in enormi serbatoi. Tutti gli Appennini ospitano grandi depositi d'acqua. La Spagna invece, oltre ad avere meno precipitazioni, non ha in genere questa conformazione geologica". Le falde, spiega l'esperto, "sono in leggera sofferenza. Più l'acqua scarseggia in superficie, più se ne pompa dai pozzi in profondità. Rispetto alle acque superficiali, quelle sotterranee impiegano più tempo a risentire della siccità. Avremmo tempo per trovare rimedi". Il suggerimento è "mettere l'acqua in banca. Esistono dei metodi per ricaricare le falde acquifere in modo artificiale. Accanto ai fiumi si realizzano dei bacini con il fondo molto permeabile, che si fanno riempire nei periodi di piena. Uno è appena stato realizzato in Val Cornia, in Toscana". (ANSA).