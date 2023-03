(ANSA) - ROMA, 20 MAR - In Italia piove tanto, più che in Olanda e Germania, e fra piogge e invasi il Belpaese avrebbe a disposizione 5 volte l'acqua che consuma. Tuttavia, solo l'11% delle precipitazioni viene raccolto. La rete idrica è quella di 50 anni fa (con i consumi aumentati), gli invasi raccolgono il 35% in meno della loro capacità (per interramenti o mancati collaudi), le perdite dagli acquedotti sono il 40%. Lo rivela il rapporto "Water Economy in Italy", realizzato dalla società internazionale di ingegneria Proger con la collaborazione della Fondazione Earth and Water Agenda. (ANSA).