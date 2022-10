Siccità: Anbi, nord Ovest in zona rossa come 27% dell'Europa

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La linea dell'aridità ormai divide l'Italia, con il nord ovest in zona rossa, in una Europa in cui si aggrava la siccità. L'allarme è dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, che chiede a Italia ed Europa di fare della "lotta ai cambiamenti climatici un obiettivo politico prioritario per i popoli".



L'European Drought Observatory (Edo) segnala come ormai il 27% del territorio continentale sia considerato in zona rossa (alert) e il 22% in zona arancione (warning) precisa l'Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue). "Il Nord Ovest d'Italia è ricompreso nell'area arida in continuità con l'Europa settentrionale che, partendo dalla penisola iberica, comprende ormai ampie zone di Francia, Germania e Paesi Bassi, il Sud dell'Inghilterra, fino a raggiungere Romania, Ungheria, Bulgaria, Moldavia" spiega l'Osservatorio.



La crisi climatica che riguarda l'Europa "deve essere affrontato in un quadro comunitario, per il quale ci stiamo impegnando da tempo attraverso Irrigants d'Europe" afferma Francesco Vincenzi, presidente dell'Anbi rilevando come sia "palese, però, il clamoroso ritardo di Bruxelles su questi temi".



La situazione idrologica dell'Italia settentrionale "appare sempre più compromessa" spiega l'Anbi aggiungendo che per l'assenza di significative piogge autunnali, i "grandi laghi" permangono abbondantemente sotto le media del periodo: i bacini d'Iseo e di Como sono rispettivamente al 5% e 8,5% del riempimento, mentre il Maggiore è al 18,7% (era il 70% nel 2021 ed il 90% nel 2020) ed il Benaco è indirizzato verso il minimo storico, registrato nel 1986.



Massimo Gargano, direttore generale di Anbi avverte che "se non pioverà con regolarità nelle prossime settimane, inizieremo il nuovo anno già in sofferenza idrica. È evidente l'urgente necessità di aumentare le riserve idriche del Paese, trattenendo al suolo più dell'11% di acqua piovana , che attualmente riusciamo a stoccare, quando arriva". (ANSA).