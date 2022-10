Acqua: a Unicoop Firenze il sistema del vetro a rendere

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Arriva in Toscana, nei punti vendita di Unicoop Firenze, la prima sperimentazione di AcquaLocker, sistema ideato e brevettato da Levico Acque per l'acquisto di acqua minerale in bottiglie di vetro a rendere.



Nella prima fase di sperimentazione, si legge in una nota, gli AcquaLocker sono installati al Centro Ponte a Greve, al Centro Sesto e al Coop.fi Novoli a Firenze: in futuro il progetto potrà estendersi anche ad altri punti vendita della cooperativa.



Gli AcquaLocker sono punti di ritiro automatici delle bottiglie di vetro di Acqua Levico, acquistabili all'interno dei Coop.fi esclusivamente in 'cestelli' da sei bottiglie da un litro di acqua, nelle versioni naturale, frizzante e lievemente frizzante. Il socio e cliente interessato si registra con un'apposita app che permette di aprire lo sportello dove restituire le bottiglie vuote, ricevendo un voucher legato alla cauzione versata con il primo acquisto, che può essere riutilizzato per l'acquisto di altre bottiglie Levico, mostrandolo in cassa prima della chiusura dello scontrino.



(ANSA).