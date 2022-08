A Courmayeur obiettivo acqua potabile entro fine settimana

(ANSA) - COURMAYEUR, 09 AGO - L'obiettivo è "garantire la potabilità dell'acqua" entro il prossimo fine settimana. Lo dichiara il Comune di Courmayeur dopo l'interruzione del servizio idrico dei giorni scorsi provocata da una frana in val Ferret. Solo ieri l'acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti della nota località turistica, ma per usi alimentari è necessaria la bollitura. Nel frattempo proseguono i lavori sull'acquedotto comunale per arrivare al ripristino completo del servizio. (ANSA).