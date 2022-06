++ Siccità: Autorità Po, da neve a caldo è tempesta perfetta ++

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - "Non è ancora cominciata l'estate e siamo in assenza di risorse idriche, è la tempesta perfetta".



Così Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del fiume Po-MiTE, in un video aggiornamento sulla situazione di grave siccità del bacino padano. È la tempesta perfetta, spiega, "perché negli ultimi 6-8 mesi la neve dell'inverno ha raggiunto un picco di meno 60-70%", influendo negativamente sullo "stoccaggio dell'acqua necessaria al riempimento dei grandi laghi regolati. Secondo, non piove nel bacino padano da almeno 120 giorni. Terzo, le temperature sono più alte di 3-4 gradi rispetto alla media del periodo". (ANSA).