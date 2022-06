Siccità: assessore Lombardia, pronti chiedere stato calamità

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "È chiaro che nel momento in cui dovesse andare in malora il raccolto perché non c'è acqua, si chiede lo stato di calamità e noi come Regione Lombardia, qualora si creassero queste condizioni, siamo assolutamente pronti a chiederlo". Lo ha detto l'assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, in occasione della commissione convocata in via straordinaria per l'emergenza siccità.



Al momento "grossi problemi per quanto riguarda l'uso potabile non ne abbiamo", per questo, secondo l'assessore, lo stato d'emergenza non è necessario, mentre "dobbiamo cercare in tutti i modi di preservare almeno il primo raccolto". La crisi idrica "è intorno al 60% rispetto allo storico" ha spiegato. "Le risorse per far fronte all'estate non ci sono: la disponibilità è scarsissima, quasi a zero". In conferenza Stato-Regioni, "sicuramente una delle richieste che emergerà, e che penso il presidente Fedriga porterà avanti, è che le risorse del Pnrr, che sono molte, in parte devono essere dedicate alla questione acqua. Con i cambiamenti climatici dovremo sempre più confrontarci con situazioni di questo tipo. Bisogna fare di più". (ANSA).