Siccità: Bonifica Burana, così non si può prendere acqua dal Po

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GIU - Se la siccità non si attenua non si potranno più irrigare i campi della pianura padana con l'acqua del Po. Lo dice il Consorzio della Bonifica Burana, che si occupa del territorio tra gli argini di Po, Secchia, Panaro e Samoggia: "Sebbene siano ad oggi state attuate tutte le manovre e le operazioni idrauliche possibili per arginare le criticità dovute alla grave siccità, se perdura questa situazione non ci saranno più le condizioni per derivare acqua da Po". Il Consorzio chiede quindi "la massima collaborazione a tutti affinché si faccia un uso oculatissimo della scarsa risorsa idrica a disposizione". (ANSA).