Centenario bonifica alto Valdarno, 'Valdichiana day' il 28/5

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Un'intera giornata (il 28 maggio) a Bettolle (Siena) tutta dedicata alla bonifica di ieri e di oggi, un viaggio dalla palude ai giorni nostri: questo sarà il 'Valdichiana day', organizzata in occasione del centenario della moderna bonifica in Alto Valdarno, e presentato oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dalla presidente del consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani, dal sindaco di Sinalunga Edo Zacchei e dal presidente dell'associazione Amici della Chianina Giovanni Corti.



Durante la kermesse del 28 maggio, per tutto il giorno, dalle 9, si potranno fare tour della bonifica nella valle del Gigante bianco, degustazioni di prodotti tipici, passeggiate, proiezioni di filmati, incontri per ripercorrere la storia della Valdichiana e delle sue acque; e ancora, la possibilità per i bambini la possibilità di 'giocare' con la storia per comprendere il potere della bonifica. La giornata si concluderà alla sera con una cena in una dimora storica. "Una bellissima iniziativa - ha detto Giani - organizzata col Consorzio di cui apprezzo non solo l'impegno tecnico, ma anche la dedizione culturale e storica con il richiamo proprio alla storia delle bonifiche". (ANSA).