Acqua: Arera, premi e penalità a aziende per qualità servizi

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Premi a chi ha raggiunto, mantenuto e migliorato gli obiettivi prefissati e penalità agli altri da parte di Arera per la "Qualità Tecnica del servizio idrico" in Italia con 26 aziende sul podio e migliori performance al nord rispetto al sud. E' la prima analisi dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, svolta sulla base di sei parametri sulle annualità 2018 e 2019, con dati raccolti da 203 gestioni, che coprono l'84% della popolazione. Obiettivo strategico è "favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche".



Lo rende noto l'Autorità spiegando che le 66 posizioni più importanti (i primi 3 classificati - per ogni indicatore e complessivamente - negli anni 2018 e 2019, per i livelli di valutazione Avanzato e Eccellenza) sono occupate complessivamente da 26 gestori.



"L'ammontare di risorse dedicate alle premialità - spiega l'Arera - è stabilito anno per anno dalla raccolta in bolletta della componente UI2 (componente perequativa destinata alla promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione), che per il 2018 ammonta complessivamente a circa 63,2 milioni di euro e per il 2019 a circa 72,16 milioni di euro. Le corrispondenti penalità sono 3,9 milioni per il 2018 e 5,9 milioni per il 2019". (ANSA).