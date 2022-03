Eni: consegna 11 impianti idrici a energia solare in Nigeria

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Eni e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) hanno consegnato 11 impianti idrici negli Stati di Borno e Yobo, nel nord-est della Nigeria. "Gli impianti integrati - costituiti da pozzi, pannelli fotovoltaici, impianti di trattamento e punti di prelievo - forniscono acqua per il consumo domestico e per l'irrigazione. Sono stati costruiti nell'ambito dell'iniziativa Accesso all'Acqua attuata da FAO ed Eni, in collaborazione con il partner di Eni, la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc)", si legge in una nota.



Il country representative di Fao in Nigeria e dell'Economic community of West African States (Ecowas), Fred Kafeero, nel corso della cerimonia di consegna degli impianti alle autorità ha detto: "I pozzi di acqua a energia solare e il più ampio investimento di FAO nell'irrigazione e nella gestione dell'acqua sono un segno concreto del nostro impegno a supportare il Governo della Nigeria nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo".



Il responsabile dello sviluppo sostenibile di Eni, Alberto Piatti, ha dichiarato: "Migliaia di persone avranno accesso all'acqua pulita, un passo concreto per migliorare le condizioni generali di vita degli abitanti, fornendo loro una fonte sicura anche per altri usi, come l'agricoltura, per dare impulso a un reale sviluppo sociale". (ANSA).