Acqua: Istat, oltre un terzo va perso in rete distribuzione

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Nel 2020 sono andati persi 41 metri cubi al giorno per km di rete nei capoluoghi di provincia/città metropolitana, il 36,2% dell'acqua immessa in rete (in calo rispetto al 37,3% del 2018). Lo rende noto l'Istat in occasione della giornata mondiale dell'acqua.



In 11 Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, tutti nel Mezzogiorno, sono state adottate misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua.



Secondo l'Istituto di statistica, nel 2021 l'86% delle famiglie si dichiara comunque soddisfatto del servizio idrico, mentre il 65,9% delle persone di 14 anni e più è attento a non sprecare acqua. (ANSA).