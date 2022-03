Da 100 giorni niente piogge, siccità grave per il Po

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Cento giorni senza piogge significative per il distretto padano: "si fa grave" la siccità del fiume Po che interessa tutto il distretto Padano. Gli affluenti Trebbia, Secchia e Reno sono ai minimi storici dal 1972, mentre Dora Baltea, Adda, Ticino registrano un -75% nelle portate. È l'allarme che arriva dall'Osservatorio sulle crisi idriche convocato per oggi dall'Autorità di bacino del fiume Po - MiTe. Sos anche per l'agricoltura: "in Piemonte sarà già problematico dare il via alla stagione dell'irrigazione".



L'Autorità chiede deroghe per i prelievi, a vantaggio di agricoltura e produzione di energetica idroelettrica. (ANSA).