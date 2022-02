Clima: Onu,da caldo a poca acqua per Europa 4 rischi-chiave

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Per l'Europa gli scienziati del clima dell'Onu (Ipcc) indicano quattro categorie di rischi-chiave ciascuno correlato al livello di riscaldamento globale e alle azioni di adattamento, cioè di prevenzione.



Le quattro categorie di rischio sono: ondate di calore su popolazioni e ecosistemi, rischi per la produzione agricola, di scarsità di risorse idriche e rischi prodotti da maggiore frequenza e intensità di inondazioni. Al contenuto sull'Europa ha contribuito tra gli altri Piero Lionello (Università del Salento, Cmcc - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici).



"Nell'Europa meridionale il numero di giorni con insufficienti risorse idriche (disponibilità inferiore alla richiesta) e siccità aumenta in tutti gli scenari di riscaldamento globale. Nelle prospettive di un aumento della temperatura globale di 1,5 e 2 gradi centigradi la scarsità idrica riguarda, rispettivamente, il 18% e il 54% della popolazione" afferma l'Ipcc precisando che l'aridità del suolo in uno scenario di innalzamento della temperatura di 3 gradi risulta del 40% superiore rispetto a uno scenario con innalzamento della temperatura a 1,5°.



L'adattamento attuale, spiegano gli esperti, tra cui l'italiano Piero Lionello (Università del Salento, Cmcc-Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), "si basa principalmente su strutture che assicurino la disponibilità e la fornitura di risorse idriche" e "nel caso di riscaldamento globale elevato, queste strutture potrebbero diventare insufficienti". (ANSA).