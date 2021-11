Arno: Giani,rischio alluvione mitigato ma servono interventi

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - "Il rischio dell'alluvione dell'Arno è stato mitigato ma non può essere mai eliminato: dobbiamo continuare a lavorare sodo con le autorità competenti con progetti di interventi per tutta la Toscana e anche per l'Arno". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che oggi ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sui principali interventi messi in campo, quelli fatti e quelli ai nastri di partenza, per la mitigazione del rischio idraulico legato al fiume Arno, alla vigilia del 55/o anniversario dell'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966.



"Negli ultimi 10 anni - ha aggiunto - la Regione ha investito 100 milioni di euro l'anno per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico: per gli anni avvenire c'è la ferma intenzione di rafforzare l'impegno, contando di investire 534 milioni per la difesa del suolo entro il 2026 con risorse richieste nell'ambito del Pnrr per interventi già proposti al Ministero".



Giani, che ha presentato gli interventi insieme al direttore della Difesa del suolo e Protezione civile della Regione Giovanni Massini, ha ricordato l'importanza dello scolmatore di Pontedera e la cassa di espansione di Roffia già in funzione nel 2019 riducendo la piena del fiume per l'area pisana. "L'effetto completo di tutela - ha precisato - lo avremo quando tutte le casse di espansione saranno realizzate, perché è l'insieme che deve funzionare. Gli interventi sulle casse di espansione a Figline, a Prulli e Restone, consentono in caso di necessità di raccogliere le acque prima che arrivino nelle città dove il fiume si stringe". (ANSA).