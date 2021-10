Ambiente: consorzi bonifica, lavoriamo per navigabilità Arno

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - "Vogliamo lavorare con enti e associazioni del territorio in modo che l'Arno sia navigabile per diporto e per turismo. L'obiettivo è che diventi possibile in maniera sempre più diffusa navigare l'Arno per chi fa sport".



Lo ha detto il presidente di Anbi Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino, in occasione dell'incontro a Firenze dal titolo 'Navigare l'Arno. Antiche vie d'acqua, percorsi per il futuro". "Da parte dei Consorzi - ha aggiunto - confermo la più ampia collaborazione: faremo in modo di dedicare tempo, energie e risorse per i progetti che verranno". A proposito del Patto per l'Arno, che vede tra gli attori Consorzi, Comuni e Regione, è intervenuto anche Massimo Lucchesi, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale: "Occorre cercare di svolgere attività sul fiume - ha detto - e recuperare tradizioni legate alla fruibilità dell'Arno. Il percorso che anche oggi portiamo avanti serve per mettere in campo idee e realizzarle.



Lo spirito è quello di discutere e trovare soluzioni insieme, tenendo sempre presente la fisionomia del fiume e cercando soluzioni per realizzare progetti compatibili". (ANSA).