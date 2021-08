Ambiente: al via domani campagna Ue a protezione vita marina

(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - Al via, il 18 agosto, l'edizione 2021 di #EUBeachCleanup, insieme alle Nazioni Unite. La campagna di quest'anno, che punta ad ispirare un cambiamento globale sui temi ambientali, si concentra sulla protezione della vita marina, con azioni fisiche e digitali aperte a tutti.



L'iniziativa raggiungerà il culmine con la Giornata mondiale della pulizia delle coste, il 18 settembre. Lo rende noto il Servizio europeo per l'azione esterna, spiegando che ciò che era iniziato come un gesto simbolico in pochi Paesi e con pochi volontari, è diventato un movimento globale, che ha visto la raccolta di tonnellate di rifiuti su spiagge, fiumi e laghi di tutto il mondo, raggiungendo oltre 80 Stati nell'edizione del 2019. (ANSA).