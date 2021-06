Acqua: campagna Ait su potabile a Elba e falda Val di Cornia

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - L'Autorità Idrica Toscana (Ait) promuove 'Prima l'acqua', campagna di informazione sul tema dell'approvvigionamento dell'acqua in Val di Cornia, sulla terraferma, e all'Isola d'Elba. Si affronterà, in particolare, il tema dell'acqua potabile all'Elba: i problemi della scarsità durante la stagione estiva e la questione della dissalazione. In sei webinar (cioè sei forum online), a partire dal 10 giugno, esperti, amministratori pubblici e operatori economici contribuiranno a spiegare semplicemente e in modo trasparente tutto ciò che serve per mettere in sicurezza l'Isola d'Elba e non farle perdere i suoi primati nel campo turistico balneare.



"Le recenti stagioni estive siccitose e la sempre minor quantità di risorsa idrica della falda della Val di Cornia sono due elementi base che stanno creando e creeranno in futuro seri problemi di approvvigionamento - afferma il direttore Ait, Alessandro Mazzei -. Occorre affrontare tale problematica in un'ottica strutturale, in modo sostenibile e sicuro, per fare in modo che la terza isola del nostro Paese possa sfruttare appieno le sue potenzialità economiche, garantendo sviluppo al proprio territorio".



Questi webinar sono una specie di mappa per capire come poter rafforzare ulteriormente le potenzialità di sviluppo socio- economico dell'Elba, tutelando l'ambiente e offrendo sicurezza sanitaria ai suoi abitanti.



Il progetto è organizzato in collaborazione con Asa spa e ha il patrocinio di Regione Toscana, Confservizi Cispel Toscana, Cna Toscana, Confindustria Livorno Massa Carrara e Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.



L'iniziativa, nella sua fase iniziale, sarà articolata in sei forum online. Si partirà il 10 giugno con un forum sul tema Acqua e sicurezza in Italia; si proseguirà il 23 giugno mettendo a confronto le esperienze della dissalazione nel Mediterraneo e in Toscana, mentre nell'ultimo forum prima delle vacanze estive, quello dell'8 luglio, l'attenzione sarà posta sulla risorsa idrica in Val di Cornia e all'Elba.



Poi si riprenderà a settembre, dopo la pausa estiva, con tre webinar dedicati al progetto del dissalatore di Mola. Si potranno vedere i webinar in diretta cliccando sul banner "Prima l'acqua", in cima alla pagina web www.autoritaidrica.toscana.it o dai social di Ait (Fb e Twitter) nelle date e negli orari indicati. (ANSA).