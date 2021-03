Giornata acqua: maratona contro la contaminazione in Africa

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Sono oltre 50 e fanno parte del mondo dello spettacolo, dello sport e del digital. Sono i Vip e gli influencer che hanno deciso di dire "no" all'acqua contaminata e non potabile bevuta, in Africa, da 319 milioni di persone.



In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale specializzata nella lotta contro le cause e gli effetti della fame e della malnutrizione infantile, li ha coinvolti per riaccendere i riflettori sulla carenza di acqua potabile nel continente africano e, in particolare, nell'africa subsahariana. Tra gli altri, i conduttori Fabio Canino e Nina Palmeri, gli attori Francesco Arca e Camilla Filippi, i campioni di sport Kiara Fontanesi e Anbeta Toromani, la cantante Syria, il giovane DJ Federico Gardenghi, lo chef Stefano Callegaro e le food blogger Mysia e Valentina Scarnecchia .Hanno, inoltre, partecipato alla campagna l'avvocato di origine nigeriane e attivista, Hilarry Sedu, e il celebre pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo.



Tutti i testimonial, esibendo la bottiglia "Water of Africa", a partire da oggi, denunciano il nesso tra il consumo di acqua sporca e la malnutrizione. Water of Africa rappresenta l'acqua che milioni di persone, in Africa ma anche in altre aree del pianeta, raccolgono un po' dovunque pur di dissetarsi. Il suo colore è giallo paglierino, talvolta marrone o rossastro. La bottiglia che la contiene dispone di un'etichetta che, anziché elencare le proprietà benefiche delle nostre acque "minerali", annuncia quanto di più dannoso viene immesso nell'organismo con il suo consumo.



E' stata anche organizzata una candid camera con l'acqua contaminata in "vendita" in store e nei supermercati. Nei giorni scorsi, Water of Africa era stata anche messa provocatoriamente in vendita in store e supermercati. In particolare, oltre aver esposto l'acqua nelle aree dedicate, è stato predisposto un distributore di acqua gratuita. Gli ignari clienti, certi di prelevare una normale bottiglia d'acqua da mezzo litro, si sono ritrovati davanti "l'acqua che mai avrebbero bevuto".



"La pandemia ha evidenziato l'importanza dell'acqua e dell'igiene come strumento di prevenzione dal Covid-19 - ha detto Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la Fame -. Eppure, in alcuni scenari come l'Africa subsahariana, l'acqua non c'è oppure è sporca e contaminata. Abbiamo voluto rendere 'contemporanea' questa piaga raccontandola, per una volta, in modo diverso. Attraverso il coinvolgimento di testimonial dello spettacolo, della musica e dello sport, vogliamo raccontare che l'acqua sporca e contaminata è ancora oggi una delle principali cause della malnutrizione infantile, che ogni anno uccide due milioni di bambini sotto i cinque anni". (ANSA).