Giornata dell'Acqua, concorso Unesco per i giovani

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua del 22 marzo, l'Unesco lancia un nuovo concorso a premi e una campagna di comunicazione parallela dal titolo "The Water We Want" (L'acqua che vogliamo), chiamando i giovani a dar voce alle istanze di un'umanità sempre più assetata e promuovendoli come nuovi ambasciatori di uno sviluppo più sostenibile.



La prima edizione del concorso a premi ha coinvolto giovani dai 6 ai 18 anni d'età di 20 diversi paesi. Fra migliaia di disegni, fotografie e video sottomessi al concorso, sono stati selezionati 104 lavori significativi e sei vincitori. La campagna sui social, grazie ai 22 video realizzati dal video maker italiano Giuseppe La Spada, da sempre impegnato sui temi dell'acqua, ha raggiunto oltre 130.000 persone su Facebook - senza contare i numeri registrati in Cina e in America Latina, dove è tuttora in corso. ante-COVID. (ANSA).