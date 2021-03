Recovery: Anbi Campania, è il momento di cambiarlo in meglio

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - "È il momento di cambiare e in meglio il Recovery Plan per accompagnare il Paese, il Mezzogiorno ed in particolare il territorio della Regione Campania al riparo da pericolose sorprese sul fronte delle disponibilità idriche future per l'agricoltura e fuori dalla quotidiana emergenza idrogeologica". È questo il messaggio dell'Unione regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania.



"L'appello che lanciamo come Consorzi di bonifica e irrigazione a Governo e Regione Campania è quello di non dimenticare le tante piccole e grandi opere proposte dai Consorzi proprio per rendere più resilienti i territori, tutte immediatamente cantierabili, una distrazione indotta dalla fretta di raggiungere l'obiettivo della presentazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro fine aprile alla Commissione Ue", dice Vito Busillo, presidente Anbi Campania e vicepresidente nazionale.



"Attualmente, con il Recovery Plan varato dal Governo Conte, per tutto il comparto delle Risorse Idriche, incluse le risorse per l'idropotabile, sono stanziati - per la manutenzione straordinaria degli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche - 2,92 miliardi di risorse nuove, per un totale di 4,38 miliardi - spiega una nota dell'Anbi Campania - Soldi con i quali realizzare circa 100 interventi, prevalentemente al Sud, finalizzati alla sicurezza statica e sismica, potenziamento e/o completamento di infrastrutture idriche di derivazione, invasi artificiali e dighe, condotte di adduzione primaria e volti alla riduzione delle perdite idriche nei sistemi di adduzione".



"Purtroppo tali fondi, pure ingenti, non sono sufficienti, atteso che solo il comparto irriguo ha bisogno, secondo Piano nazionale Anbi per l'efficientamento della rete idraulica del Paese, di oltre 4,3 miliardi di euro, che diventano 1,9 miliardi solo per le regioni del Sud e sempre e solo per il comparto irriguo - commenta Busillo, il quale sottolinea: "In questo caso vanno sicuramente affinate le possibilità di sviluppare economie di scala lì dove per la manutenzione straordinaria e la rifunzionalizzazione di invasi ad uso plurimo, gli investimenti risultano inscindibili tra progetti irrigui, potabili e per altri usi".



"Per dare una cifra reale delle necessità con riguardo alle sole esigenze espresse dalla difesa idrogeologica del territorio solo i Consorzi di bonifica della Campania hanno pronti 193 progetti per oltre 623 milioni di euro per migliorare ancora la tenuta del territorio - afferma Busillo - soggetto a periodici eventi meteo così detti eccezionali, ma che ormai stanno diventando la norma. Credo su tutto ciò si possa aprire un dialogo con Regione Campania ed il Governo". (ANSA).