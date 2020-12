Vittima truffa on-line si getta nell'Adige, recuperato corpo

(Verona), il corpo di una donna 35enne di Legnago che si sarebbe gettata nel fiume dopo aver scoperto di essere rimasta vittima di una truffa on line. La donna - come riferito da 'L'Arena' - si era allontanata da casa venerdì', facendo perdere le proprie tracce dopo essersi recata all'ufficio postale, dove aveva scoperto che il conto corrente era stato prosciugato probabilmente con una truffa on-line. Il marito aveva lanciato l'allarme sui social, spiegando che l'ufficio postale aveva individuato dove erano stati finiti i soldi, e che probabilmente la donna avrebbe potuto perlomeno ottenere un rimborso. Ma non c'era stato più modo di rintracciare o contattare la 35enne. L'auto della donna era stata trovata dai Carabinieri ieri sera a Legnago (Verona) in una strada lungo l'argine dell'Adige. Oggi il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco a 3 chilometri di distanza. La donna lascia una figlia. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Legnago. (ANSA).