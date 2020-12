ANSA/Bussi:Tar boccia Ministero,appalto non andava annullato

(aggiorna e sostituisce il servizio delle 17.21) di Luca Prosperi (ANSA) - PESCARA, 03 DIC - Il ministero dell'Ambiente non doveva annullare l'appalto già assegnato nel 2018 alla società Dec Deme per la bonifica del mega sito dei veleni Montedison: lo ha stabilito il Tar Abruzzo con una sentenza nella quale i giudici amministrativi parlano addirittura di "sviamento di potere" per qualificare la condotta del Ministero.



Si trattava di un appalto da 45 mln destinati alla bonifica di uno dei siti chimici più inquinati d'Italia. Contro la decisione ministeriale in Abruzzo si erano opposti praticamente tutti, dalla Regione al Comune. Immediata la replica del Ministero per bocca del sottosegretario Morassut che ha preannunciato come il ministero stia pensando al ricordo al Consiglio di Stato. In una nota poi il ministero ha confermato come "la vicenda giudiziaria che riguarda gli interessi della società precedentemente vincitrice del progetto di bonifica della discarica di Bussi non impatta minimamente con i lavori in corso da parte di Edison, che non si sono fermati in attesa del giudizio e non si fermeranno ora". Su questo punto si sono scatenate le repliche sia del sindaco di Bussi Salvatore Lagatta che del DG dell'Arta Abruzzo i quali hanno contestato che la Edison stia operando una bonifica "A Bussi non si sta facendo nessuna bonifica la Edison sta solo mettendo un telo sulla discarica. Ma forse Morassut punta a questo e non alla bonifica", ha detto il sindaco. "Non appare condivisibile quanto sostenuto dal Sottosegretario Morassut dato che, allo stato attuale, non è in atto nessun intervento in situ che possa essere realisticamente definito attività di bonifica", ha insistito dal canto suo il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio.



Il Tar ha contestato il provvedimento romano spiegando che "'esigenza della rapidità nella conclusione dell'iter amministrativo propedeutico alla bonifica di un sito cosi dannoso per l'ambiente non pare aver caratterizzato l'operato del Ministero". Bisogna fare presto a bonificare scrivono i giudici amministrativi, che hanno anche condannato il ministero a pagare 15 mila euro per spese di lite.



Lo scontro istituzionale tra enti dello Stato è certificato dal Tar quando scrive che bisogna "procedere rapidamente alle opere di messa in sicurezza e bonifica ambientale previsti dalla legge, nonché a tutti quegli interventi volti alla riduzione delle esposizioni anche potenziali a contaminanti da parte delle popolazioni non è orientata da decisioni in materia di bilancio, ma è piuttosto il contrario".



Il presidente della Regione Marco Marsilio spera che "ora il Ministero non faccia ricorso al Consiglio di Stato, ma apra subito quel confronto istituzionale e politico che già ci aveva negato in precedenza. Ora si adoperi per un rapporto di collaborazione istituzionale che indichi la strada migliore per arrivare alla bonifica del sito". "Il Ministro dell'Ambiente Costa chieda scusa e rifletta anche sul suo operato e se è in grado di governare adeguatamente la sua struttura ministeriale., ha detto il Forum H2O da sempre in prima linea nella battaglia per Bussi. (ANSA).