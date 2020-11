Roma:Calabrese,via lavori ciclabile lungotevere A.Da Brescia

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Sono iniziati i lavori per realizzare la nuova ciclabile transitoria sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, nella parte nord della nostra città. Il percorso parte all'incrocio con via Luisa di Savoia, a due passi da piazza del Popolo, fino ad arrivare all'altezza di piazza Cardinal Consalvi, nel quartiere Flaminio. La futura ciclabile si ricongiungerà alla pista sulla dorsale Tevere". Così l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese, su Facebook. "Un tragitto di 3,3 chilometri a senso unico di marcia che contiamo di completare in poche settimane - aggiunge - I cantieri sono già partiti sul primo tratto. L'obiettivo è proseguire fino all'Acqua Acetosa. Continuiamo ad aprire nuovi cantieri per realizzare la rete da 150 chilometri di ciclabili transitorie pensate per Roma. Non ci fermiamo". (ANSA).