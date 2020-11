Acqua: riuso reflue industria, progetto Ue Toscana e Marche

(ANSA) - FIRENZE, 03 NOV - Le acque reflue possono essere una risorsa riutilizzabile e possono anche svolgere il ruolo di vettore di energia e materiali da riutilizzare a loro volta.



Così il progetto 'Ultimate', pensato per recuperare, trattare e riutilizzare le acque reflue industriali e municipali, e in Italia realizzato con una collaborazione tra il consorzio Polo tecnologico Magona di Cecina (Livorno), l'Università politecnica delle Marche, West Systems srl e il Consorzio Aretusa nato nel 2001 per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento delle acque di scarico dei depuratori di Cecina e Rosignano (Livorno) così da renderle idonee ad essere nuovamente utilizzabili in attività industriali.



Il progetto finanziato dall'Ue, con scadenza 4 anni, è animato da un partenariato europeo composto da 28 aziende e centri di ricerca, provenienti da oltre 10 Paesi tra cui l'Italia. 'Ultimate', precisa una nota, intende dimostrare i molteplici usi delle acque reflue municipali e industriali attraverso nove dimostrazioni in Europa, nei settori agroalimentare, della chimica e delle biotecnologie. I partner italiani sfrutteranno dunque il cofinanziamento europeo per potenziare l'impianto di trattamento esistente aumentandone da un lato la capacità produttiva fino al limite progettuale di 4 milioni di metri cubi annui e dall'altro, mediante il consolidamento e l'incremento della qualità del refluo trattato, aumentandone la quantità complessiva disponibile. (ANSA).