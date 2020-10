Ambiente:ok Consiglio Ue a nuove norme per le acque potabili

(ANSA) - BRUXELLES, 23 OTT - Il Consiglio Ue ha formalmente adottato la sua posizione sulla revisione della direttiva acqua potabile: le nuove norme aumentano gli standard dell'acqua potabile e introducono nella legislazione europea dei limiti per i Pfas.



I ministri dell'ambiente hanno dato l'ok al compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo conclusi a fine 2019. Questa posizione sarà ora trasmessa al Parlamento europeo per il voto in commissione ambiente e il passaggio finale in plenaria. Al termine della procedura le nuove norme potranno essere applicate. (ANSA).