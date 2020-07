Mare:Veneto; Goletta Verde, solo un punto su 11 inquinato

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - Solo un punto sugli 11 campionati, all'altezza della foce del fiume Sile, a Cavallino Treporti (Venezia), è risultato "fortemente inquinato" nel monitoraggio di Goletta Verde e Legambiente sulle coste della regione. "I dati emersi dai campionamenti dipingono una situazione positiva ma il dato puntuale della foce del Sile è il campanello d'allarme di possibile maladepurazione o di presenza di scarichi abusivi che compromettono la qualità delle nostre acque", ha commentato Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. "Preoccupa - aggiunge - l'avanzare dell'erosione costiera: aggrediti oltre 50 km di costa nonostante gli interventi pubblici. è necessaria una progettualità nuova". Il monitoraggio delle acque in Veneto è stato eseguito il 29 e 30 giugno scorsi da volontari e volontarie dell'associazione. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli). Vengono considerati "inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite della normativa sulle acque di balneazione (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore.



In Veneto sono stati otto i punti campionati in provincia di Venezia. Sono risultati entro i limiti di legge i 3 puntii nel comune di Caorle: lo sbocco sulla laguna presso la foce del canale del Lovi (in località Spiaggia della Brussa), la bocca di Porto Falconera e la spiaggia nei pressi di piazza Marco Polo.



Entro i limiti anche il punto sulla Laguna del Mort a Eraclea Mare, la foce del fiume Piave a Lido di Jesolo, la foce del fiume Brenta in località Isola Verde nel comune di Chioggia e lo sbocco della laguna in località Punta Sabbioni a Cavallino Treporti. Fortemente inquinato, invece, il punto analizzato sulla foce del fiume Sile, sempre a Cavallino Treporti.



Tre i punti indagati da Goletta Verde in provincia di Rovigo, tutti risultati entro i limiti di legge. Si tratta della foce dell'Adige a Rosolina a Mare, della foce del Po di Maistra in località Boccasette a Porto Tolle, e la spiaggia a destra della foce del Po delle Tolle, in località Barricata, sempre nel territorio comunale del rodigino. (ANSA).