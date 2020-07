Dl Semplificazioni: Morassut,per le opere servono competenze

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Se il Decreto Semplificazioni darà una mano a rendere più spediti i procedimenti legati alle gare di appalto, tuttavia c'è un punto limite: occorre innanzitutto far bene le cose, e per questo c'è bisogno di rilanciare le capacità tecniche in un Paese, dove i Consorzi di bonifica ed irrigazione sono un concentrato di competenze." Ad evidenziarlo è Roberto Morassut, Sottosegretario all'Ambiente, intervenuto alla prima giornata dell'Assemblea ANBI 2020 on web.



Sul tema del dissesto idrogeologico, Morassut ricorda come "resta fondamentale l'analisi delle emergenze da parte delle Autorità di Distretto Idrografico, ma l'attuazione dei Piani resta ad altri livelli istituzionali". Su questo, Morassut rimarca come "ancora oggi manchi il coordinamento tra enti, che va invece ricercato anche grazie al Decreto Semplificazione".



