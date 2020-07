Una produzione complessiva di rifiuti da mascherine e guanti, fino a fine 2020 tra le 160mila e le 440mila tonnellate, con un valore medio di 300mila tonnellate. Queste le dimensioni del volume stimate dall'Ispra in occasione del lancio della campagna per il corretto smaltimento di questi dispositivi anti-Covid, realizzata dal ministero dell'Ambiente, con la Guardia Costiera, con lo spot che ha come testimonial Enrico Brignano che ha dato il suo contributo gratuitamente.