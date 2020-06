Inquinamento mari: Ue, non raggiunti obiettivi 2020

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GIU - L'ecosistema del Mediterraneo è tra i più ricchi al mondo, con 17mila specie, ma solo il 6,1% dei suoi stock ittici è pescato in modo sostenibile e solo il 12,7% della sua area non riscontra problemi di inquinamento.



Sono i dati raccolti da un nuovo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), che indica come tutti i mari che bagnano il continente siano generalmente in cattivo stato. Nonostante i progressi compiuti, prosegue Aea, è improbabile che i Paesi raggiungano l'obiettivo di 'buono stato ambientale' di tutte le acque entro il 2020, come indicato dalla direttiva quadro Ue.



