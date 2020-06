Da Enea un metodo per avere più acqua dolce in piccole isole

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Un team di esperti dell'Enea ha messo a punto un metodo per 'trovare' più acqua dolce nelle piccole isole così da accrescerne la disponibilità, soprattutto nei periodi di siccità e di forte afflusso turistico e, allo stesso tempo di consentire di ridurre l'utilizzo di navi cisterna. Il metodo, spiega l'ente di ricerca pubblico nel periodico online Eneainform@, consente di stimare la qualità e la quantità delle potenziali riserve idriche nelle falde delle piccole isole. In particolare, è stato studiato il caso dell'isola di Favignana, nell'arcipelago delle Egadi, in Sicilia, dove d'estate si registrano fino a 60mila presenze turistiche giornaliere a fronte di 3.500 residenti stabili, spiega l'Enea.



I ricercatori hanno stimato che le riserve di acqua potenzialmente disponibili potrebbero soddisfare le esigenze di circa 20mila persone, calcolando un consumo giornaliero pro capite di oltre 200 litri. "Attraverso misure idrogeologiche, analisi chimiche delle acque di falda e il calcolo dei tassi di precipitazione e di evaporazione sono state stimate le possibili riserve e individuate quelle di migliore qualità o, al contrario, quelle più esposte al rischio di salinizzazione per intrusione dell'acqua di mare, precisa l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. "Si tratta di un bilancio idrogeologico che, al pari dei bilanci economici, consente di stimare le infiltrazioni, ma anche i consumi e le perdite di acqua, in un contesto, quello di Favignana, scelto per le sue caratteristiche climatiche, geomorfologiche e la grande affluenza turistica nel periodo estivo", spiega Sergio Cappucci, uno dei ricercatore Enea che hanno curato lo studio. (ANSA).