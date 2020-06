Ambiente: inaugurato a Narni depuratore acque di falda (2)

(ANSA) - NARNI (TERNI), 19 GIU - "L'investimento, pari a circa 9 milioni di euro - spiega una nota di algoWatt -, rappresenta un esempio di gestione razionale delle risorse e di perfetta funzionalità dell'economia circolare, trasformando un rifiuto, attualmente trattato in altre zone del paese con un dispendio di risorse e un bilancio ambientale negativo, in un'opportunità industriale per il territorio con importanti ricadute anche sul versante occupazionale".



L'inaugurazione della piattaforma è stata celebrata con una web conference nazionale su 'Economia circolare e bonifiche: un'opportunità di crescita nel contesto del Green New Deal', che ha visto la partecipazione tra gli altri del subcommissario straordinario per la depurazione delle acque, Stefano Vaccari. "In tema di depurazione delle acque - ha detto nel suo intervento - bisogna fare presto e bene: la struttura commissariale sta procedendo per accelerare gli interventi necessari per superare le infrazioni a carico dell'Italia sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea". (ANSA).