Acque Veronesi chiude esercizio 2019 con 2,4 mln utile

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Acque Veronesi, la società consortile che gestisce le risorse idriche in 77 comuni della provincia scaligera, ha approvato il bilancio 2019 che si è chiuso con un risultato netto pari a 2,4 milioni contro il milione dell'anno precedente. Nel 2019 Acque Veronesi ha realizzato opere per 43 milioni di euro nel territorio, triplicando gli investimenti negli ultimi tre anni.



L'utile di esercizio - precisa una nota della società - servirà a finanziare nuovi investimenti nell'esercizio successivo: l'azienda infatti non distribuisce utili ai soci, come prevede lo statuto. "C'è grande soddisfazione per questi risultati - ha commentato il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli - che non si misurano solo in numeri, ma anche e soprattutto in disponibilità e attenzione verso il territorio e verso gli utenti". "Gli investimenti complessivi previsti nel piano quadriennale 2020/2023 - ha aggiunto - ammontano a oltre 180 milioni di euro con un dato pro-capite annuo per abitante residente pari a 56,5 euro; un risultato mai raggiunto prima".



