De Luca, Campania resistente in sanità, ora tagliamo le attese

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Campania resiliente? Mai, è una parola che non adopero, è una parola dei radical chic. La Campania è resistente, non resiliente. Battute a parte, sono dati che conoscevo perfettamente". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca che è intervenuto nel pomeriggio all'iniziativa "Laboratorio sanità 2030" a Napoli, commentando i dati di Agenas sulla sanità campana. "La Regione Campania - ha aggiunto De Luca - da 20 anni viene derubata di 300 milioni di euro, in tutto abbiamo perduto in 20 anni fra i 5 e i 7 miliardi di euro. Non sono una cifra banale, ovviamente anche per responsabilità della Campania, per i debiti accumulati, ma soprattutto per la sciatteria, perché nessuno ha voluto combattere per difendere gli interessi dei cittadini campani, anche facendosi qualche nemico. Oggi abbiamo aperto la strada per avere un recupero almeno parziale delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, quindi dobbiamo recuperare risorse per arrivare per lo meno alla media nazionale sul personale, perché siamo ancora sotto di 10.000 dipendenti, e sulle strutture territoriali. Siamo pienamente impegnati in questa sfida, oggi la priorità che ci siamo dati è quella che riguarda le liste d'attesa: pur avendo meno personale dobbiamo fare di tutto per svuotare le liste d'attesa e per essere all'avanguardia anche su questo piano".

De Luca ha parlato anche delle attese per i farmaci. "Ci sono dei pazienti oncologici - ha detto - che fanno cure di lungo periodo e andavano a prendere i medicinali nelle strutture ospedaliere con una distribuzione mensile. Quello che ho contestato ai nostri direttori, anziché fare la distribuzione ogni mese distribuite 3 mesi di farmaci poi facciamo gli accordi con le farmacie, cioè decidiamo di mandare i pazienti a prendere i farmaci nelle farmacie". "E' chiaro - ha aggiunto De Luca - che bisogna fare degli accordi, ma quello che a me pare intollerabile è che ci siano a volte delle persone anziane che stiano ad aspettare un'ora sotto il sole per andare a prendersi i farmaci, non è possibile. In qualche caso le farmacie ospedaliere erano aperte, quindi in quei casi, all'Asl Napoli 1, non c'era da fare fila, ma in altre realtà veramente la situazione era intollerabile. Ora mi rendo conto che c'è una carenza di personale, ma ci sono delle priorità rispetto alle quali bisogna fare sforzi incredibili. Vorrei che arrivassimo, addirittura, per le persone più anziane a portare a domicilio i farmaci oncologici, questo sarebbe davvero un bel segno di civiltà. Stiamo facendo davvero tutto quello che è umanamente possibile per creare una sanità umanizzata". (ANSA).