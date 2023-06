Covid: studio Cnr-Cardarelli, vaccino efficace sui fragili

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Uno studio condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'ospedale Cardarelli - e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale "Viruses" - ha dimostrato l'efficacia della vaccinazione di richiamo anti Covid-19 nel rafforzamento della protezione immunologica contro l'infezione.

Lo studio - condotto su 106 pazienti del Cardarelli, di cui 43 sani e 63 fragili, tra i quali 7 trapiantati di reni, e finalizzato alla raccolta di evidenze scientifiche sull'efficacia del vaccino anticovid - è frutto del lavoro dei ricercatori di due istituti del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli e per l'Aorn Cardarelli dell'Uoc Medicina 1 diretta da Marco Laccetti, del responsabile dell'Uos Immunologia clinica Andrea Del Mastro, dell'Uoc di Ematologia diretta da Alessandra Picardi e dell'Unità di Nefrologia diretta da Olga Credendino; tra gli autori dello studio per il Cardarelli compare anche la biologa Assunta Viola. Il team ha dimostrato che le dosi booster somministrate a soggetti con un importante stato di immunosoppressione farmacologica in seguito a trapianto di reni hanno favorito una buona risposta immunologica al virus SARS-CoV-2, sia nei confronti del ceppo virale originario Wuhan che della varante Omicron, in termini di produzione di anticorpi neutralizzanti e di risposta cellulare mediata dai linfociti T. (ANSA).